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08:06, 6 ноября 2022Россия

В Горловке сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела ВСУ

Мэр Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в Горловке поврежден газопровод

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке поврежден газопровод. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Жители сообщают о повреждении газопровода по адресу улица Промышленная, 12», — сообщил Приходько. Также он добавил, что под обстрелом находится поселок Стальсбыт.

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 06:30 выпустили по Горловке шесть снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 миллиметра.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Орловку. Украинские войска выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

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Екатерина Подвигина
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