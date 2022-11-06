Женщина не смогла стереть грим после Хеллоуина и испугалась идти на работу

Блогерша Элизабет Роуз не смогла удалить переводное тату в виде оскала после Хеллоуина

Блогерша купила переводные татуировки для лица, которые решила использовать в качестве устрашающего грима на Хеллоуин, и не смогла быстро удалить их с кожи после праздника. Своей историей она поделилась в личном TikTok-аккаунте, который насчитывает более 17 тысяч подписчиков.

Для вечеринки 46-летняя Элизабет Роуз выбрала образ сумасшедшего клоуна. Так, при подготовке она нанесла на лоб тату в виде разошедшегося шва, а на всю нижнюю половину лица — изображение оскала с желтыми зубами. «Наклеила временные татуировки, чтобы немножко отпраздновать Хеллоуин. Точно такие же наклеила семилетней внучке. Звонит моя дочь и спрашивает: "Как это стереть?". Не должно же это быть так трудно?» — осведомилась женщина в ролике.

На последующих кадрах героиня материала попыталась избавиться от грима с помощью резиновой губки, но ее усилия оказались безуспешными. Роуз испугалась, что в таком виде ей придется идти на работу. «Черт побери, у меня же завтра встречи!» — посетовала она.

В комментариях к посту другие пользователи соцсети принялись советовать различные методы решения проблемы: большинство из них предложили блогерше воспользоваться жидкостью для снятия лака. В результате вывести татуировки с лица ей помогла мицеллярная вода.

В мае дизайнер из Флориды Шамекия Моррис покрыла тело своего шестимесячного сына временными татуировками и вызвала оживленные споры у пользователей сети. Блогерша решила приобщить к искусству тату своего ребенка, декорировав его живот, спину, ноги и руки переводными рисунками. Несмотря на то, что узоры не являются перманентными, модель обругали, назвав плохой матерью.