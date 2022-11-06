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09:33, 6 ноября 2022Мир

Британский премьер указал на важность отказа от ископаемого топлива

Премьер Британии Сунак счел важным отказ от ископаемого топлива из-за конфликта на Украине

Фото: Jonathan Brady / Reuters

Британский премьер Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемых видов топлива и счел, что необходимо переходить на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в выдержках из его речи, с которой он должен выступить на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе 7 ноября, передает ТАСС.

По словам Сунака, борьба с климатическими изменениями верна не только с точки зрения морали, а жизненно важна для процветания и безопасности. «Нам нужно двигаться дальше и быстрее в переходе к возобновляемой энергетике, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания находилась в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии», — говорится в его выступлении.

Ранее Сунак заявил, что власти Великобритании не могут решить все проблемы граждан, как не может ни одно государство. Он добавил, что его основная задача и приоритет — борьба с инфляцией.

Король Великобритании Карл III назначил Сунака премьером страны 25 октября. Он оказался первым в истории страны премьер-министром индийского происхождения, а также самым молодым государственным деятелем на такой высокой должности (не считая Уильяма Питта младшего, возглавившего кабинет министров в 1783 году в возрасте 24 лет) — Сунак стал премьером в 42 года.

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Сергей Истомин
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