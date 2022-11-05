Британский премьер признал неспособность государства решить все проблемы граждан
Британский премьер Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан
Британские власти не могут решить все проблемы граждан, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет The Times.
По его словам, этого не может ни одно государство. «Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно. И что вы честны по отношению к людям. Конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста», — признал он неспособность помочь гражданам.
Премьер уточнил, что основной его задачей и приоритетом является борьба с инфляцией.
В конце лета Британии пообещали невиданную инфляцию из-за «ушедших в стратосферу» цен на газ. По прогнозам аналитиков Citi, уже к январю 2023-го показатель может составить 18 процентов.