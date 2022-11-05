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05:00, 5 ноября 2022Мир

Британский премьер признал неспособность государства решить все проблемы граждан

Британский премьер Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Globallookpress.com

Британские власти не могут решить все проблемы граждан, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет The Times.

По его словам, этого не может ни одно государство. «Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно. И что вы честны по отношению к людям. Конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста», — признал он неспособность помочь гражданам.

Премьер уточнил, что основной его задачей и приоритетом является борьба с инфляцией.

В конце лета Британии пообещали невиданную инфляцию из-за «ушедших в стратосферу» цен на газ. По прогнозам аналитиков Citi, уже к январю 2023-го показатель может составить 18 процентов.

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Марина Совина
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