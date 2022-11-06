В ДНР сообщили о жестких избиениях пленных со стороны украинских солдат

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о жестких избиениях пленных со стороны украинских солдат

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о жестких избиениях пленных со стороны украинских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

«В этой группе освобожденных практически у всех есть проблемы со здоровьем. Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений. Все это требует адекватной медицинской помощи, и она будет оказана ребятам в полном объеме», — рассказала Морозова.

15 военнослужащих республики были возвращены из украинского плена после обмена в город Амвросиевку, где встретились со своими близкими. Сообщается, что еще четверо находятся в госпитале в одном из регионов России.

Ранее стало известно, что бойцы группы «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска поселок Опытное. «Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — рассказал один из бойцов. По его словам, село Иванград, которое находится в километре от городских кварталов, полностью под их контролем.