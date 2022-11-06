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11:50, 6 ноября 2022Из жизни

В Великобритании день коронации Карла III сделают выходным

В Великобритании объявили о дополнительном выходном 8 мая 2023 после коронации Карла III

Фото: Jane Barlow / Reuters

Правительство Великобритании сделает 8 мая 2023 года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III. Об этом пишет The Guardian.

Отмечалось, что праздник выпадет на понедельник, 8 мая, после коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве двумя днями ранее, 6 мая. По словам премьер-министра страны Риши Сунак, этот день станет возможностью для семей и сообществ по всей стране собраться вместе, чтобы отпраздновать знаменательное событие.

«Коронация нового монарха — уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединенного Королевства в следующем году», — заявил глава правительства.

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Таким образом, жители Соединенного Королевства получат два дополнительных выходных в мае 2023 года. Еще один запланирован на первый день месяца. Канцлер герцогства Ланкастер Оливер Дауден сообщил, что коронация будет сочетать в себе «священное и торжественное, но также и праздничное».

Ранее, в октябре, сообщалось, что король Великобритании Карл III присвоил воинский титул генерал-капитана Королевской морской пехоты, который Елизавета II отняла у принца Гарри несколько лет назад. В личном послании Королевской морской пехоте король сказал, что он очень рад принять на себя роль генерал-капитана.

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Дарья Рыбак
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