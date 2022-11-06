Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 6 ноября 2022Бывший СССР

Власти Киева оценили необходимость эвакуации жителей города

Власти Киева сообщили о том, что пока нет причин эвакуировать жителей города

Фото: Unsplash

Директор департамента муниципальной безопасности горадминистрации Киева Роман Ткачук заявили об отсутствии причин эвакуировать жителей города. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на Ткачука, объявила о подготовке к эвакуации трех миллионов человек из Киева в случае полного отключения электричества.

«В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения», — оценил директор департамента необходимость эвакуации горожан.

Ткачук добавил, что гражданская защита должна быть готова к разным обстоятельствам, «от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры», а также подчеркнул, что это не значит, в городе в ближайшее время начнется эвакуация.

Ранее жителей Киева предупредили о возможных перебоях в поставках лекарств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и Украиной
Поседевшая в 16 лет женщина перестала красить волосы и показала результат
Известная певица опубликовала смелое фото на кровати
США предложили помощь Туркмении с поставками газа в Европу
Власти Киева оценили необходимость эвакуации жителей города
Дизайнер назвал основные правила дорогого образа
США помогут Туркмении получать выгоды от антироссийских санкций
Гол Головина помог «Монако» победить «Тулузу» в матче чемпионата Франции
Репродуктолог назвала способ проверки запаса яйцеклеток у женщин
Количество жертв в авиакатастрофе на озере в Африке возросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.