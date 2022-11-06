Власти Киева оценили необходимость эвакуации жителей города

Власти Киева сообщили о том, что пока нет причин эвакуировать жителей города

Директор департамента муниципальной безопасности горадминистрации Киева Роман Ткачук заявили об отсутствии причин эвакуировать жителей города. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на Ткачука, объявила о подготовке к эвакуации трех миллионов человек из Киева в случае полного отключения электричества.

«В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения», — оценил директор департамента необходимость эвакуации горожан.

Ткачук добавил, что гражданская защита должна быть готова к разным обстоятельствам, «от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры», а также подчеркнул, что это не значит, в городе в ближайшее время начнется эвакуация.

Ранее жителей Киева предупредили о возможных перебоях в поставках лекарств.

