Жителей Киева предупредили о возможных перебоях в поставках лекарств

Киевлян предупредили о перебоях в поставке лекарств из-за отключения электроэнергии

В аптеках Киева появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Фотографию одного из таких объявлений опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно объявлению, киевлянам предлагается сделать запас жизненно необходимых лекарств.

Ранее стало известно, что власти Киева прорабатывают разные сценарии на случай полного отключения электроснабжения города. Как заявил мэр Виталий Кличко, в Киеве есть запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды, там также обустраивают пункты обогрева. При этом Кличко допустил, что данных мер может быть недостаточно, в связи с чем рекомендовал жителям обратиться к родственникам и знакомым в пригородах Киева для временного размещения.

По информации газеты The New York Time, власти Киева начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей — при полном отключении электроэнергии потребуется вывезти около 3 миллионов горожан. Местных чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.