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11:04, 6 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве рассказали о разных сценариях по ситуации с электроснабжением

Мэр Киева Кличко сообщил, что власти прорабатывают разные ситуации с электроснабжением

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Киева прорабатывают разные сценарии ситуации с электроснабжением города, допуская в том числе его полное отключение. Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в ходе телемарафона, передает ТАСС.

«Давайте будем откровенны (...) нужно быть готовыми ко всему, мы просчитываем разные сценарии», — заявил он. Кличко отметил, что в Киеве есть запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. В городе обустраивают пункты обогрева, планируется создать не менее тысячи таких точек.

Кличко добавил, что таких мер может быть недостаточно, и призвал горожан обратиться к родственникам и знакомым в пригородах Киева, чтобы временно разместиться у них.

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Ранее газета The New York Time сообщила, что власти Киева начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей. По данным издания, при полном отключении электроэнергии потребуется вывезти около 3 миллионов горожан. По словам директора департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука, чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.

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Сергей Истомин
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