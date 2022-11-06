В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек

NYT: Киев готовится к тотальной эвакуации трех миллионов человек при отключении света

Власти Киева начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей города. Об этом пишет New York Times.

По информации издания, в украинской столице начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. В таком случае потребуется вывезти около трех миллионов киевлян.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук подтвердил газете, что не исключен вариант, при котором город полностью лишится системы электроснабжения. При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. «Если дело дойдет до этого, мы начнем информировать людей и просить уехать», — рассказал он.

Угроза обесточивания Киева

Ранее на Украине начались веерные отключения электроэнергии. 3 ноября под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.

5 ноября мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил, что Киев может остаться без электроснабжения, воды и отопления. По его словам, на этот случай в городе создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды. Кроме того, оборудованы пункты обогрева.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подсчитал, что на Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры страны, в частности — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Он выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

Российские удары

Россия наносит удары высокоточным оружием по украинским объектам инфраструктуры с конца октября. В Минобороны отчитались, что уже значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева в Севастополе.

Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать Владимир Путин президент России

4 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон изучает варианты оказания Украине помощи в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров. По его словам, американские специалисты пытаются понять, что США смогут сделать в краткосрочной перспективе, чтобы устранить проблемы в украинских энергосистемах. Кирби добавил, что Вашингтон ищет в регионе союзников с похожими типами энергосистем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предсказал увеличение рождаемости в стране из-за отключения электричества. «На самом деле я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость, потому что люди должны оставаться дома без света», — считает он. По его словам, это лучшее время, чтобы «заниматься любовью», а также наслаждаться жизнью.