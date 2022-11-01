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00:38, 1 ноября 2022Россия

Путин назвал удары по Украине ответом на теракты Киева

Путин заявил, что удары России по Украине отчасти являются ответом на теракты Киева

Российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, стали ли российские удары в понедельник, 31 октября, по объектам инфраструктуры на Украине ответом на теракт в Севастополе.

Ранее Владимир Путин назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Марина Совина
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