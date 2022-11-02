Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 2 ноября 2022Мир

Минобороны России сообщило о существенном нарушении управления группировками ВСУ

Минобороны: управление группировками армии Украины существенно нарушено после удара России

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Российские военные нарушили управление группировками Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

Как уточнили в военном ведомстве, управление частями ВСУ было существенно нарушено после удара, нанесенного высокоточным оружием. В министерстве объяснили, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением

Минобороны России

В министерстве добавили, что союзные силы поразили восемь пунктов управления армии Украины и уничтожили три украинских склада. Украинские войска лишились ценного западного вооружения.

В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Соледар Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США

Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант

Удары

В понедельник, 31 октября, российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Атака проводилась высокоточным оружием с моря и воздуха. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что цели ударов достигнуты и все назначенные объекты на территории противника были поражены.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Представитель Минобороны добавил, что ВС РФ также атаковали восемь пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, был нанесен удар по позициям 57 артиллерийских подразделений и 136 районам сосредоточения противника.

Позиция Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева в Севастополе.

Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать

Владимир Путинпрезидент России

Атака беспилотников

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары нанесла украинская сторона. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине.

Они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы

Владимир Путинпрезидент России

Из-за ударов ВСУ Россия приостановила участие в зерновой сделке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о существенном нарушении управления группировками ВСУ
Русская православная церковь призвала не унижать представителей ЛГБТ
В МИД назвали бессмысленным введение запрета на въезд жителям стран Запада
Французы согласились с выводами России о взрывах на «Северном потоке»
В Германии обвинили Шольца в расколе Евросоюза
В России оценили решение Маска уволить совет директоров Twitter
Байдену задали три неудобных вопроса о помощи Украине
Кардиолог раскрыла порядок действий при сердечном приступе
В сточных водах нашли опасное антибактериальное вещество
Перечислены вредные для печени продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.