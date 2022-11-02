Минобороны России сообщило о существенном нарушении управления группировками ВСУ

Минобороны: управление группировками армии Украины существенно нарушено после удара России

Российские военные нарушили управление группировками Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

Как уточнили в военном ведомстве, управление частями ВСУ было существенно нарушено после удара, нанесенного высокоточным оружием. В министерстве объяснили, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением Минобороны России

В министерстве добавили, что союзные силы поразили восемь пунктов управления армии Украины и уничтожили три украинских склада. Украинские войска лишились ценного западного вооружения.

В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Соледар Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант

Удары

В понедельник, 31 октября, российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Атака проводилась высокоточным оружием с моря и воздуха. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что цели ударов достигнуты и все назначенные объекты на территории противника были поражены.

Представитель Минобороны добавил, что ВС РФ также атаковали восемь пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, был нанесен удар по позициям 57 артиллерийских подразделений и 136 районам сосредоточения противника.

Позиция Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева в Севастополе.

Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать Владимир Путин президент России

Атака беспилотников

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары нанесла украинская сторона. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине.

Они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы Владимир Путин президент России

Из-за ударов ВСУ Россия приостановила участие в зерновой сделке.

