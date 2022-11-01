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14:30, 1 ноября 2022Россия

Минобороны перечислило результаты ударов по объектам связи и энергетики Украины

Минобороны заявило о нарушении управления ВСУ из-за ударов по объектам связи и энергетики

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Из-за ударов российской армии во понедельник, 31 октября, по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что удары по украинским объектам были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате было также нарушено тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом», — отчитались в оборонном ведомстве.

Помимо этого, на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины нарушено производство, сообщили в министерстве.

31 октября президент Владимир Путин заявил, что российские удары по территории Украины можно считать ответом на теракт в Севастополе. «Это не все, что мы могли бы сделать», — сказал тогда глава государства.

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Анастасия Шейкина
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