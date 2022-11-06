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00:10, 6 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве допустили вероятность остаться без тепла и света

Мэр Киева Кличко допустил, что город останется без света, воды и отопления
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Siryk / Globallookpress.com

Киев может остаться без электроснабжения, воды и отопления. Это допустил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает портал «Страна».

По его словам, в городе создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды. Кроме того, оборудованы пункты обогрева.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей города и области о том, что они на две недели могут остаться без электроэнергии. По его словам, такой срок будет необходим для проведения восстановительных работ в случае необходимости.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подсчитал, что на Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества.

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Марина Совина
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