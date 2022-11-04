В США рассказали о планах помочь Украине в восстановлении энергосистем

Белый дом сообщил, что США планируют помочь Украине в восстановлении энергосистем

Вашингтон изучает варианты оказания Украине помощи в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров, об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, американские специалисты пытаются понять, что США смогут сделать в краткосрочной перспективе, чтобы устранить проблемы в украинских энергосистемах. Кирби добавил, что Вашингтон ищет в регионе союзников с похожими типами энергосистем. Кроме того, США могут поставить Киеву запасные части для оказания технической помощи.

«Мы обсуждаем с союзниками и партнерами в регионе то, что можно сделать незамедлительно, чтобы вернуть некоторые из этих объектов в рабочее состояние и отремонтировать их», — рассказал он.

В Белом доме добавили, что в более долгосрочной перспективе Вашингтон вместе с союзниками планирует обеспечить Украину топливом и его альтернативными источниками.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов было повреждено 40 процентов энергоинфраструктуры страны.