Украина получила поставку вооружения из Италии

Киев получил из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию и САУ

Украина получила из Италии тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, ее слова передает ТАСС.

Верещук отметила, что Киев получил поставку разных типов вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы и патроны различного калибра. «Сейчас нам особенно нужны системы ПВО», — добавила она.

По данным итальянских СМИ, власти страны к декабрю 2022 года должны одобрить шестой межведомственный декрет об отправке оружия на Украину — по их данным, в него могут войти элементы систем ПВО. Также сообщалось, что министр обороны Италии Гвидо Кросетто может принять решение об обнародовании списков вооружений для Киева, которые все это время были засекречены.

Ранее в ноябре сообщалось, что новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев понадеялся на поставку немецких танков Leopard 2. По словам дипломата, Киев также нуждается в боевых машинах пехоты (БМП) Marder, бронетранспортерах Fuchs и Dingo.