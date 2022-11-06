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12:34, 6 ноября 2022Бывший СССР

Украина получила поставку вооружения из Италии

Киев получил из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию и САУ
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Hussein Malla / Reuters

Украина получила из Италии тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, ее слова передает ТАСС.

Верещук отметила, что Киев получил поставку разных типов вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы и патроны различного калибра. «Сейчас нам особенно нужны системы ПВО», — добавила она.

По данным итальянских СМИ, власти страны к декабрю 2022 года должны одобрить шестой межведомственный декрет об отправке оружия на Украину — по их данным, в него могут войти элементы систем ПВО. Также сообщалось, что министр обороны Италии Гвидо Кросетто может принять решение об обнародовании списков вооружений для Киева, которые все это время были засекречены.

Ранее в ноябре сообщалось, что новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев понадеялся на поставку немецких танков Leopard 2. По словам дипломата, Киев также нуждается в боевых машинах пехоты (БМП) Marder, бронетранспортерах Fuchs и Dingo.

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Дарья Рыбак
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