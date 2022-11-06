Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 6 ноября 2022Мир

В Лондоне прокомментировали сообщения о взломе телефона Трасс в России

В Лондоне сообщили, что телефон Лиз Трасс не мог быть взломан во время ее визита в Россию

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Лондоне сообщили, что телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не мог быть взломан во время ее визита в Россию в качестве главы МИД королевства в феврале этого года. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в британском правительстве.

«В России Лиз принимала максимальные предосторожности. Ей выдали временный "одноразовый" телефон, а самолет, на котором она прилетела, не оставался на российской территории, чтобы гарантировать, что никто не подключится к его системам связи», — заявил источник.

При этом сотрудники британской службы радиоэлектронной разведки уверены, что телефон политика был взломан хакерами, работавшими на Россию. Причины такого вывода не сообщаются.

Трасс отметила, что в полученных хакерами данных могли содержаться переписки между ней и ее командой в МИД королевства, а также информация о взаимодействии Великобритании с другими государствами и военной помощи для Украины.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона. Бывший премьер Великобритании «побледнела», когда узнала новость о взломе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал об ополчениях ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской областях
Промышленный объект в Белгородской области попал под обстрел
Стала известна причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»
Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением прибыли
Драка со стрельбой произошла у кафе в центре Москвы
Названа причина отказа Бориса Джонсона бороться за пост премьер-министра
В Лондоне прокомментировали сообщения о взломе телефона Трасс в России
Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС
На Крымском мосту приостановят движение автомобилей
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.