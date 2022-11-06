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11:55, 6 ноября 2022Мир

Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона

Daily Mail: Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона после взлома хакеров
СюжетВзрывы в США:

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона за последнее время. Об этом сообщает Daily Mail.

В июле телефон политического деятеля, который она использовала на протяжении последних десяти лет, взломали хакеры, которые, по предположению команды Трасс, работали на Россию. Источники издания сообщили, что экс-премьер «побледнела», когда узнала новость о взломе. После этого Трасс меняла номера телефонов четыре раза. Каждым из них политик пользовалась на протяжении нескольких месяцев.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил переписку бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена после того, как произошли взрывы на газопроводах «Северного потока».

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Анастасия Астахова
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