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09:30, 3 ноября 2022Мир

Патрушев оценил переписку Трасс и Блинкена по взрыву на «Северных потоках»

Патрушев счел теорию об смс Трасс Блинкену подтверждением причастности Лондона к терактам
СюжетВзрывы в США:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил переписку бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена после того, как произошли взрывы на газопроводах «Северного потока». Его слова приводит РИА Новости.

Патрушев счел теорию об смс-сообщении «все сделано», которое Трасс отправила Блинкену после терактов на газопроводе, подтверждением причастности Лондона к диверсии.

Ранее в Совете Федерации предложили пригласить Трасс для беседы в связи с терактами на газопроводах «Северный поток». Сенатор Андрей Климов заявил, что для начала британский политик могла бы выступить в качестве свидетеля.

Впервые теория о переписке Трасс и Блинкена после терактов на газопроводах появилась на странице создателя файлообменника Megaupload Кима Доткома. Он опубликовал соответствующую публикацию в Twitter, при этом он не назвал источник своей информации.

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Виктория Кондратьева
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