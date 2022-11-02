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12:12, 2 ноября 2022Россия

В Совфеде захотели допросить Трасс по терактам на «Северных потоках»

Сенатор Климов предложил пригласить в СФ Лиз Трасс на допрос по терактам на газопроводах

Фото: Henry Nicholls / Unsplash

В Совет Федерации следовало бы пригласить экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на газопроводах «Северный поток». С таким предложением выступил глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета России Андрей Климов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По мнению сенатора, Трасс для начала могла бы выступить в качестве свидетеля. Климов напомнил, что около месяца назад Генпрокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов «Северный поток» по признакам международного терроризма.

«На днях МИД РФ обратил внимание на сообщения СМИ о том, что бывшая премьерша Британии Трасс, особо не скрывавшая ни своей русофобии, ни желания прекратить снабжение ЕС газом через тот самый российский "Северный поток", сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано ("it's done")», — пояснил он.

Климов отметил, что до этого десятки экспертов по всему миру называли британские спецслужбы среди тех, кто технически мог бы подготовить диверсию на газопроводах.

По словам сенатора, международное право позволяет провести процедуру допроса. «Как говорится, ничего личного. Но дело о теракте глобального значения должно быть раскрыто, а его виновные — привлечены к ответственности», — добавил Климов.

Ранее переписку Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению. До этого предполагаемую переписку Трасс с Блинкеном оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала, что ждет комментария Лондона на эту тему .

29 октября в Минобороны России сообщили, что военные специалисты Соединенного Королевства причастны к подрыву «Северных потоков». Минобороны Великобритании отвергло эти обвинения.

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Анна Щербакова
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