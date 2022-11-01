Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:44, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению

Источником сообщения о переписке Трасс и Блинкена о «Северных потоках» стал пост в Twitter
СюжетМинобороны:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Первоисточником утверждения о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток», стала публикация создателя файлообменника Megaupload Кима Доткома в Twitter. Достоверность поста о переписке, который Дотком разместил 30 октября, в сети многие подвергли сомнению.

«Откуда россияне узнали, что Великобритания совместно с США подорвала газопроводы "Северный поток"? Все потому что Лиз Трасс с помощью своего iPhone отправила Энтони Блинкену сообщение со словами "Все сделано" спустя минуту после взрыва и перед тем, как кто-то еще об этом узнал», — говорилось в посте.

При этом Дотком не назвал источник своей информации. Вместе с тем он написал, что данные были получены не с помощью телефона Трасс, который, как ранее заявили СМИ, был взломан. «Мир должен знать, что правительства США и Великобритании вовлечены в государственный терроризм против своих же партнеров из НАТО», — добавил он в комментариях к посту.

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022

В связи с этим достоверность информации вызвала у многих сомнения. В частности, на то, что первоисточником новости о сообщении Трасс Блинкену был Дотком, обратил внимание журналист Олег Кашин (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Он опубликовал скриншот поста Доткома, посвященного переписке о взрывах. «Судя по контексту, чувак вообще иронизирует», — счел Кашин в Telegram.

Ранее предполагаемую переписку Трасс с Блинкеном оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что ждет комментария Лондона на эту тему .

29 октября в Минобороны России заявили, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву «Северных потоков». Минобороны Великобритании отвергло эти обвинения.

Ким Дотком — основатель файлообменника Megaupload, закрытого в 2012 году. В США его обвиняют в нарушении авторских прав. С 2012 года американские власти пытаются добиться экстрадиции Доткома из Новой Зеландии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению
Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды
Из четырех городов России запустят прямые чартеры на популярный курорт Азии
Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу на 65 миллионов рублей
Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ
44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике
В Сербии объяснили повышение боевой готовности
Стала известна причина смерти 33-летнего российского бойца ММА
В России раскрыли стоимость доставки грузов на МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.