Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению

Источником сообщения о переписке Трасс и Блинкена о «Северных потоках» стал пост в Twitter

Первоисточником утверждения о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток», стала публикация создателя файлообменника Megaupload Кима Доткома в Twitter. Достоверность поста о переписке, который Дотком разместил 30 октября, в сети многие подвергли сомнению.

«Откуда россияне узнали, что Великобритания совместно с США подорвала газопроводы "Северный поток"? Все потому что Лиз Трасс с помощью своего iPhone отправила Энтони Блинкену сообщение со словами "Все сделано" спустя минуту после взрыва и перед тем, как кто-то еще об этом узнал», — говорилось в посте.

При этом Дотком не назвал источник своей информации. Вместе с тем он написал, что данные были получены не с помощью телефона Трасс, который, как ранее заявили СМИ, был взломан. «Мир должен знать, что правительства США и Великобритании вовлечены в государственный терроризм против своих же партнеров из НАТО», — добавил он в комментариях к посту.

В связи с этим достоверность информации вызвала у многих сомнения. В частности, на то, что первоисточником новости о сообщении Трасс Блинкену был Дотком, обратил внимание журналист Олег Кашин (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Он опубликовал скриншот поста Доткома, посвященного переписке о взрывах. «Судя по контексту, чувак вообще иронизирует», — счел Кашин в Telegram.

Ранее предполагаемую переписку Трасс с Блинкеном оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что ждет комментария Лондона на эту тему .

29 октября в Минобороны России заявили, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву «Северных потоков». Минобороны Великобритании отвергло эти обвинения.

Ким Дотком — основатель файлообменника Megaupload, закрытого в 2012 году. В США его обвиняют в нарушении авторских прав. С 2012 года американские власти пытаются добиться экстрадиции Доткома из Новой Зеландии.