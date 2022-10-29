Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

Минобороны Великобритании назвало обвинения в подрыве «Северных потоков» эпической ложью

Министерство обороны Великобритании отвергло выдвинутые ранее обвинения от российского Минобороны в причастности своих военных специалистов к взрывам на газопроводах «Северный поток». Сообщение опубликовано в Twitter.

Британское ведомство назвало историю выдуманной и заявило, что российское Минобороны «прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба», чтобы отвлечь внимание от спецоперации на Украине.

Там также сочли, что обвинения в подрывах газопроводов говорят о «спорах внутри российского правительства».

Ранее 29 октября в Минобороны заявили, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву «Северных потоков». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, специалисты из Британии находятся на Украине и координируют атаки на российские объекты.