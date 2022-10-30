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02:37, 30 октября 2022Мир

В Британии призвали провести расследование в связи со взломом телефона Трасс

Sky News: правительство Великобритании призвали расследовать взлом телефона Трасс
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

В Британии выступили с призывом к правительству о проведении расследования в связи со взломом телефона бывшего премьер-министра Лиз Трасс, передает Sky News.

«Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией. Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными», — сообщает телеканал.

Руководитель парламентского комитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд, в свою очередь, отметил, что комитету парламента по разведке и безопасности необходимо тщательно изучить данный вопрос.

Ранее сообщалось, что во взломе телефона Трасс летом 2022 года, когда она еще занимала пост министра иностранных дел Великобритании, обвинили российских хакеров. Отмечается, что действующий на тот момент премьер-министр страны Борис Джонсон вместе с секретарем Кабмина Саймоном Кейсом скрыли информацию о данном инциденте.

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Марина Совина
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