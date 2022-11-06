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03:18, 6 ноября 2022Россия

Историк похвалил молодежь за сохранение памяти о подвигах людей в годы ВОВ

Историк Курбанов: молодое поколение хранит память о подвигах героев во времена ВОВ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов заявил, что молодое поколение хранит память о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Его слова приводит агентство «Москва».

Он пояснил, что доказательством этому служит вовлеченность молодежи в мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. «9 мая огромное количество молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", мы это можем увидеть на реконструкциях, в которых молодежь участвует, в музеях, молодежь интересуется историей, все это есть», — подчеркнул Курбанов.

Эксперт отметил важность сохранения исторической памяти, приведя в пример свою семью. Он рассказал, что многие его родственники были героями, воевавшими ради мирного будущего для своих потомков. «Вот если я конкретно это забуду, то получается они зря рисковали своей жизнью, делали так, чтобы мирное небо было над головой», — подытожил Курбанов.

22 сентября стало известно о смерти старейшей в России участницы ВОВ Александры Чебаненко. Ветеран умерла в возрасте 105 лет.

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Варвара Кузьмина
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