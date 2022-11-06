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23:43, 6 ноября 2022Наука и техника

Программисты подали в суд на Microsoft

Vice: программисты GitHub подали иск к Microsoft за использование их кода для модели ИИ

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Программисты GitHub от имени пользователей подали в суд против компании Microsoft и ее технологического партнера OpenAI за использование ими их открытого кода для разработки модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. Об этом сообщает Vice.

Иск возглавил юрист и программист Мэтью Баттерик. В нем заявляется, что действия корпорации являются нарушением лицензий на открытый исходный код, которые разрешают только некоммерческое распространение и модификацию кода. Также в документе говорится, что при использовании их кода в разработках необходимо сохранять имена авторов проекта.

Ранее сообщалось, что Microsoft запланировала разработку и выпуск дешевого компьютера. Журналисты медиа изучили обновленный список вакансий, предложенных американской корпорацией. Среди прочих IT-гигант начал искать топ-менеджера, который занялся бы развитием новой бизнес-модели Microsoft. Исходя из описания вакансии, авторы предположили, что Microsoft может создать линейку компьютеров, которые будет интегрированы с фирменными облачными сервисами — например, Microsoft 365.

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Марина Совина
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