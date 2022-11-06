На митинге в Молдавии задержали 65 человек

Полиция Молдавии сообщила о задержании 65 человек на митинге оппозиции в Кишиневе

Полиция Молдавии сообщила о задержании 65 человек на митинге оппозиции в Кишиневе, передает РИА Новости со ссылкой на главный инспекторат.

В ведомстве уточнили, что в отношении правоохранителей было зафиксировано несколько провокаций. В частности, протестанты пытались прорвать кордон полиции.

«Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности», — сообщили в ведомстве. В акции протеста приняли участие 1,7 тысячи человек, уточнил инспекторат.

4 ноября глава молдавской оппозиционной партии «Шор», которая организовывала массовые антиправительственные протесты, Илан Шор заявил, что власти арестовали или задержали почти все ее руководство. «Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения — кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии», — поделился политик и призвал президента Майю Санду найти выход из кризисной ситуации.