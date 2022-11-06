Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и Украиной

WSJ: страны Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения России и Украины

Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ) от осведомленных источников, пишет РИА Новости.

При этом, по информации издания, почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают публичных заявлений, которые могли бы ограничить Украину.

Также уточняется, что сейчас США и их союзники не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, «учитывая высокие ставки обеих сторон на свою победу». Однако европейские государства полны решимости продолжать оказывать экономическую и военную помощь Киеву.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. При этом, утверждают источники издания, Белый дом одновременно настаивает, чтобы Киев публично отказывался участвовать в мирных переговорах, пока Россию возглавляет Владимир Путин.