Подравшиеся на рынке Омска мужчины в военных бушлатах попали на видео

Группа мужчин в военных бушлатах подралась на рынке Омска и привлекла внимание полиции

Группа мужчин, одетых в военные бушлаты, подралась на Ленинском рынке в Омске. На опубликованное в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» видео потасовки обратило внимание издание «Новый Омск».

На кадрах запечатлены около десяти граждан в военных бушлатах, из которых несколько человек дерутся друг с другом, а один лежит на земле. По словам очевидцев, мужчина ударился головой, ему попросили вызвать бригаду скорой помощи. В свою очередь, россиянки, ставшие свидетельницами драки, предложили прохожим мужчинам разнять дерущихся.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. На записи видно, как правоохранители остановили нескольких участников потасовки для выяснения деталей и обстоятельств произошедшего. О причинах драки, а также возможных задержаниях не уточняется.

Издание отметило, что в пресс-службе регионального УМВД отказались от комментариев произошедшего.

Ранее сообщалось, что толпы мигрантов устроили драку на Дубининской улице в центре Москвы и попали на видео. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбежались.