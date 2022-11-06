Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 6 ноября 2022Россия

Подравшиеся на рынке Омска мужчины в военных бушлатах попали на видео

Группа мужчин в военных бушлатах подралась на рынке Омска и привлекла внимание полиции

Группа мужчин, одетых в военные бушлаты, подралась на Ленинском рынке в Омске. На опубликованное в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» видео потасовки обратило внимание издание «Новый Омск».

На кадрах запечатлены около десяти граждан в военных бушлатах, из которых несколько человек дерутся друг с другом, а один лежит на земле. По словам очевидцев, мужчина ударился головой, ему попросили вызвать бригаду скорой помощи. В свою очередь, россиянки, ставшие свидетельницами драки, предложили прохожим мужчинам разнять дерущихся.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. На записи видно, как правоохранители остановили нескольких участников потасовки для выяснения деталей и обстоятельств произошедшего. О причинах драки, а также возможных задержаниях не уточняется.

Издание отметило, что в пресс-службе регионального УМВД отказались от комментариев произошедшего.

Ранее сообщалось, что толпы мигрантов устроили драку на Дубининской улице в центре Москвы и попали на видео. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбежались.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Во всех районах Херсона пропало электричество
Мужчину госпитализировали после пьяной драки в Подмосковье
Сербия отказалась от предложений Франции и Германии по Косово
Названо число погибших в авиакатастрофе на озере в Африке
Российские военные показали на видео поражение позиций ВСУ
Подравшиеся на рынке Омска мужчины в военных бушлатах попали на видео
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном тепле
Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе
Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.