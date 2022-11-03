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19:59, 3 ноября 2022Россия

Толпы мигрантов подрались в центре Москвы и попали на видео

Mash опубликовал видео с дракой между толпами мигрантов на Дубининской улице в Москве

Толпы мигрантов устроили драку на Дубининской улице в центре Москвы. Видео с места потасовки опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая. Они набрасываются с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбегаются.

Официальные комментарии от столичной полиции из-за произошедшего не поступали.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали не менее 28 мигрантов, устроивших массовую драку на стройке.

Все произошло на юго-западе столицы на Мичуринском проспекте. Правоохранители составили протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Анна Щербакова
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