Московские полицейские задержали устроивших массовую драку рабочих

В Москве полицейские задержали около 30 мигрантов, устроивших массовую драку на стройке

В Москве полицейские задержали не менее 28 мигрантов, устроивших массовую драку на стройке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, драка произошла на юго-западе столицы на Мичуринском проспекте. Правоохранители составили протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Отмечается, что задержанные — граждане Узбекистана, Таджикистана, Турции и России.

Ранее стало известно, что на Линейном проезде в Москве дворники устроили массовую драку. Один из дворников взял палку и начал бить ей своих противников, после чего участники конфликта разбежались.

