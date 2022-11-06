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14:02, 6 ноября 2022Россия

Российские войска отбросили ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило, что ВС РФ отбросили ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины на николаево-криворожском направлении. Об этом в воскресенье, 6 ноября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинские войска дважды шли в атаку на российские позиции в Херсонской области. В результате были уничтожены более 50 бойцов ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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