Российские войска отбросили ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило, что ВС РФ отбросили ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины на николаево-криворожском направлении. Об этом в воскресенье, 6 ноября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинские войска дважды шли в атаку на российские позиции в Херсонской области. В результате были уничтожены более 50 бойцов ВСУ.

