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21:46, 6 ноября 2022Мир

Папа Римский назвал производство оружия величайшим бедствием

Папа Римский Франциск назвал производство оружия величайшим бедствием
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск назвал производство оружия величайшим бедствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Askanews.

«Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы», — подчеркнул он.

Понтифик также отметил, что человечество на сегодняшний день имеет дело с третьей мировой войной. Он напомнил о конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане. «Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе», — сказал он.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.

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Марина Совина
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