Папа Римский назвал производство оружия величайшим бедствием

Папа Римский Франциск назвал производство оружия величайшим бедствием

Папа Римский Франциск назвал производство оружия величайшим бедствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Askanews.

«Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы», — подчеркнул он.

Понтифик также отметил, что человечество на сегодняшний день имеет дело с третьей мировой войной. Он напомнил о конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане. «Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе», — сказал он.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.