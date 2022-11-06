Между одной из стран Евросоюза и Еврокомиссией увидели конфликт

Политолог Топорнин: несмотря на разногласия, об исключении Польши из ЕС вопрос не стоит

Несмотря на разногласия с Еврокомиссией, об исключении Польши из состава Евросоюза вопрос не стоит, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил причины и последствия противостояния Варшавы и Брюсселя.

Польша и Еврокомиссия

Европейская комиссия заставляет власти Польши идти на уступки, в том числе по вопросам соблюдения прав человека. Однако Варшава больше не будет соглашаться на это, заявил президент страны Анджей Дуда. Политик также считает, что Еврокомиссия хочет, чтобы в стране сменилась власть.

«Противостояние между Польшей и Еврокомиссией достаточно длительное. Оно началось еще в 2016 году, когда Польша в рамках нынешнего правительства затеяла реформу Верховного суда. Эта реформа предусматривала усиление влияния Министерства юстиции, то есть исполнительного органа власти, в деле назначений и контроля за судебной структурой. Это, безусловно, является противоречием в рамках Евросоюза», — пояснил Топорнин.

Тогда Еврокомиссия сказала, что реформа Варшавы не соответствует правилам и процедурам ЕС. Значит, Польша должна была вернуться к исходным позициям, сообщил политолог.

«Однако правительство Польши продолжало реформирование, исходя из того, что такие реформы входят в компетенцию национальных органов власти», — добавил он.

Здесь и возник конфликт, который затянулся. Сейчас в нем нет какого-то простого решения Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Топорнин рассказал, что дело частично было передано в Европейский суд. Сейчас оно рассматривается, но это очень длительный процесс, отметил он.

«А Еврокомиссия стала использовать те рычаги давления, которые у нее есть. В первую очередь это финансовый рычаг: не выделять инвестиционные средства, которые были запланированы. В частности, большая сумма инвестиций была выделена на помощь разным странам по выходу из пандемии COVID-19. Вот Еврокомиссия и поставила в зависимость выделение этих средств от того, как будет судебная реформа в Польше воспроизведена», — объяснил политолог.

Польша и Евросоюз

Ситуация непростая, считает Топорнин, однако об исключении Польши из Евросоюза вопрос не стоит.

Вопрос с разногласием в судебной системе не тот, который приводит к таким радикальным и жестким мерам Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

«Подобные противоречия всегда присутствуют, потому что государства разные и правительства разные. Если так реагировать на все политические моменты, то тогда можно до половины стран исключить из состава Евросоюза. А сами поляки из Евросоюза выходить не хотят», — рассказал он.

При этом Еврокомиссия может использовать еще один рычаг давления на Польшу. «У ЕС есть возможность ограничить право Польши при голосовании. Это уже более продвинутая стадия санкций, но пока Еврокомиссия к ней прибегать не хочет», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Польши, в Нова-Дембе, стартовали военные учения PUMA-22 с участием стран НАТО. В частности, были привлечены примерно две тысячи военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США.