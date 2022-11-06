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09:38, 6 ноября 2022Мир

В Польше начались военные учения с участием стран НАТО

PAP: в Польше начались учения PUMA-22 с участием Чехии, Словакии, Венгрии, Британии и США
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На юго-востоке Польши, в Нова-Дембе, стартовали военные учения PUMA-22 с участием стран НАТО. В частности, были привлечены примерно две тысячи военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США. Об этом сообщила польская газета PAP.

Учения проходят среди сухопутных войск, бронетанковых и механизированных подразделений, саперов, артиллерии, подразделений ПВО и разведки. PUMA-22 продлится до 9 ноября, рассказал представитель 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслав Липчинский. Он также отметил, что главной целью военных стало улучшение совместной работы войск, а также проверка организации тактических мероприятий.

Липчинский также добавил, что сценарий для PUMA-22 разработан на основе конфликта на Украине. Об этом он сказал CGTN.

Ранее американский полковник заявил, что президент США Джо Байден может ввести американские войска на территорию Украины без согласия Конгресса США. В американском законодательстве существуют юридические основания, которые позволяют принимать подобные решения. Полковник также признал, что в стране работает президентская форма правления, и «это одна из трагедий Соединенных Штатов».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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