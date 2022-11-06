В Польше начались военные учения с участием стран НАТО

PAP: в Польше начались учения PUMA-22 с участием Чехии, Словакии, Венгрии, Британии и США

На юго-востоке Польши, в Нова-Дембе, стартовали военные учения PUMA-22 с участием стран НАТО. В частности, были привлечены примерно две тысячи военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США. Об этом сообщила польская газета PAP.

Учения проходят среди сухопутных войск, бронетанковых и механизированных подразделений, саперов, артиллерии, подразделений ПВО и разведки. PUMA-22 продлится до 9 ноября, рассказал представитель 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслав Липчинский. Он также отметил, что главной целью военных стало улучшение совместной работы войск, а также проверка организации тактических мероприятий.

Липчинский также добавил, что сценарий для PUMA-22 разработан на основе конфликта на Украине. Об этом он сказал CGTN.

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