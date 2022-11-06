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21:37, 6 ноября 2022Мир

Кандидату в губернаторы Аризоны прислали конверт с неизвестным белым порошком

NBC: кандидату в губернаторы Аризоны прислали конверт с неизвестным белым порошком

Фото: Brian Snyder / Reuters

Неизвестные прислали конверт с неопознанным белым порошком в штаб-квартиру кандидата в губернаторы штата Аризона (США) от республиканцев Кэри Лейк. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным журналистов, в офис политика было доставлено два конверта, один из них был вскрыт сотрудником кампании Лейк.

В результате инцидента никто не пострадал, во время доставки посылки в офис кандидат в губернаторы находилась на предвыборном мероприятии. Прибывшие на место сотрудники ФБР и полиции Финикса находились там до утра воскресенья.

По факту инцидента начато расследование.

В начале октября письмо с неизвестным порошком было доставлено по почте в Министерство энергетики России. Секретарь вскрыла конверт и обнаружила внутри лист бумаги формата А4 с порошком серого цвета. Коллега женщины обратил внимание, что вещество будто слегка прожгло слой бумаги. Мужчина вызвал сотрудников МЧС, которые пришли к выводу, что порошок не взрывоопасен.

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Марина Совина
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