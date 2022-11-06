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23:07, 6 ноября 2022Забота о себе

Нутрициолог назвала стимулирующие работу мозга продукты

Нутрициолог Плотникова сообщила, что брокколи и грецкие орехи стимулируют работу мозга

Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / Unsplash

Диетолог-нутрициолог Кристина Плотникова назвала стимулирующие работу мозга продукты в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала обратить внимание на брокколи. По ее словам, любая капуста содержит большой запас витаминов и легкоусвояемых растительных белков. Она отметила, что в брокколи также содержатся лютеин и бор, которые улучшают работу мозга, и витамин C, укрепляющий сосуды. Она порекомендовала ежедневно употреблять до 70 граммов этого продукта.

Также стимулировать работу мозга помогают грецкие орехи. Нутрициолог уточнила, все разновидности орехов имеют повышенную питательную ценность и пользу. Однако именно грецкий орех улучшает память, благодаря содержащемуся в нем лецитину. В сутки следует употреблять 3-4 средних по размеру орехов.

Кроме того, полезным для мозга продуктом является лосось, который содержит Омега-3 — ненасыщенные жиры, стабилизирующие коммуникацию между мозговыми клетками.

Плотникова посоветовала также обратить внимание и на чернику, так как ягода значительно улучшает память и повышает обучаемость. «В ней содержатся флавоноиды — элементы, способствующие притоку крови к мозгу. Второе полезное свойство — упрощение передачи информации между нервными клетками», — отметила она.

Диетолог добавила, что улучшить работу мозга и памяти помогут также сухофрукты, в том числе курага, чернослив и изюм. По ее словам, эти продукты стабилизируют обменные процессы в организме, а также восстанавливают когнитивные функции. При этом специалист предупредила об избыточной калорийности сухофруктов. «Лучше добавлять по паре штучек в кашу или в дневной перекус», — сказала она.

Ранее врач-физиотерапевт Филипп Глубоков предупредил, что сильно обжаренный кофе может угнетать пищеварение. Он посоветовал не совмещать крепкий кофе с полноценными приемами пищи — лучше употреблять его в перерывах между едой.

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Марина Совина
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