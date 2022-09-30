Физиотерапевт рассказал о вреде сильно обжаренного кофе для пищеварения

Врач Филипп Глубоков: сильно обжаренный кофе угнетает пищеварение

Сильно обжаренный кофе может угнетать пищеварение, предупредил врач-физиотерапевт Филипп Глубоков в беседе с «Пятым каналом».

Глубоков сослался на мнение ученых о разном влиянии обжарки кофе на пищеварение. «Есть данные о том, что кофе разной степени обжарки по-разному влияет на пищеварение. Например, сильно обжаренный может немного угнетать пищеварение, делать его более медленным, тогда как кофе более легкой обжарки будет, наоборот, ускорять пищеварение», — рассказал о вреде напитка физиотерапевт.

Поэтому, продолжил Глубоков, не стоит совмещать крепкий кофе с полноценными приемами пищи — лучше употреблять его в перерывах между едой.

Ранее врач Моника Вассерманн предупредила об опасности кофе. По ее словам, употребление кофе может увеличивать риск образования тромбов.