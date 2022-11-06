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16:40, 6 ноября 2022Среда обитания

В Германии предупредили о приближении мира к пропасти

Глава МИД ФРГ Бербок: мир движется к пропасти из-за глобального потепления

Фото: Rolf Vennenbernd / Reuters

Мир движется к пропасти из-за глобального потепления. Такое мнение незадолго до начала Всемирной климатической конференции COP27 в Египте выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Welt.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — предупредила она.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что в распоряжении человечества есть «все инструменты, которые ему нужны, чтобы ограничить климатический кризис и встать на путь [сдерживание потепления на] 1,5 градуса».

Она также указала, что, несмотря на кризис на Украине, 2022 год «не должен быть потерян для защиты климата». По ее словам, для многих местностей речь идет о выживании их народа и культуры. «Для них климатический кризис по-прежнему является самой важной проблемой безопасности», — заключила она.

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Варвара Кошечкина
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