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21:12, 6 ноября 2022Силовые структуры

СК начал проверку после гибели двух человек при обрушении балкона в Сочи

СК начал проверку по факту гибели двух человек при обрушении балкона в Сочи

Фото: 360tv / Telegram

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона жилого дома в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, они осматривают место происшествия и выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, в момент обрушения на балконе находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По данным мэрии Сочи, дом 1958 года постройки не был аварийным, дальнейшей угрозы обрушения иных конструкций дома нет. По словам заместителя мэра города Вадима Снегирева, дом построен по типу общежития.

О трагедии стало известно вечером 6 ноября. В МЧС поступило сообщение об обрушении балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Центральном районе Сочи.

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Марина Совина
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