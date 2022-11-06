В Сочи обрушился балкон жилого дома

В МЧС Краснодарского края заявили об обрушении балкона жилого дома в Сочи

В Сочи обрушился балкон жилого пятиэтажного дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что обрушение балкона произошло в Центральном районе города, на четвертом этаже дома. По предварительным данным, погибли два человека. Еще один пострадавший находится в больнице.

«Поступило сообщение о том, что по адресу: Сочи, Центральный район, улица Донская, произошло обрушение балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома», — заявили в МЧС.

Отмечается, что угрозы обрушения дома нет. Сейчас на месте работают экстренные службы: 39 спасателей и 10 единиц техники. Причина трагедии устанавливается.

Ранее в октябре в Ижевске в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадал один человек. Взрыв выбил в доме окна и повредил рамы, а также двери в подъезде.

