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08:36, 26 октября 2022Россия

В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Ижевске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал один человек

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ижевске в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадал один человек. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в Telegram-канале.

По его словам, взрыв газа произошел на девятом этаже жилой многоэтажки, жителей дома эвакуировали. Взрыв выбил в доме окна и повредил рамы, а также двери в подъезде

Эвакуированных доставили в пункты временного размещения. Глава города пообещал сообщить более подробную информацию о случившемся позже.

Ранее в Коломне под Москвой пятеро пострадали при взрыве в жилом доме. Хлопок произошел на улице Кирова. Из-за взрыва обрушилась межкомнатная стена. Госпитализировали двух человек.

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Анастасия Шейкина
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В российском жилом доме произошел взрыв газа
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