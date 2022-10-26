В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Ижевске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал один человек

В Ижевске в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадал один человек. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в Telegram-канале.

По его словам, взрыв газа произошел на девятом этаже жилой многоэтажки, жителей дома эвакуировали. Взрыв выбил в доме окна и повредил рамы, а также двери в подъезде

Эвакуированных доставили в пункты временного размещения. Глава города пообещал сообщить более подробную информацию о случившемся позже.

Ранее в Коломне под Москвой пятеро пострадали при взрыве в жилом доме. Хлопок произошел на улице Кирова. Из-за взрыва обрушилась межкомнатная стена. Госпитализировали двух человек.