При взрыве в жилом доме под Москвой пострадали пять человек

В Коломне при взрыве в доме пострадали пять человек, в одной из квартир обрушилась стена

В Коломне под Москвой пять человек пострадали при взрыве в жилом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двоих пострадавших госпитализировали. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, второго — как среднее.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Кирова на третьем этаже. Из-за взрыва обрушилась межкомнатная стена. О причинах произошедшего пока неизвестна. Дом, предварительно, не был оборудован газом.

В региональном управлении МЧС сообщили, что из дома после ЧП были эвакуированы 130 человек — их уже вернули домой, пишет ТАСС

Ранее в Ижевске в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв газа. Пострадали два человека, несущие конструкции дома не повреждены.