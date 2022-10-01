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При взрыве в жилом доме под Москвой пострадали пять человек

В Коломне при взрыве в доме пострадали пять человек, в одной из квартир обрушилась стена

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Коломне под Москвой пять человек пострадали при взрыве в жилом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двоих пострадавших госпитализировали. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, второго — как среднее.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Кирова на третьем этаже. Из-за взрыва обрушилась межкомнатная стена. О причинах произошедшего пока неизвестна. Дом, предварительно, не был оборудован газом.

В региональном управлении МЧС сообщили, что из дома после ЧП были эвакуированы 130 человек — их уже вернули домой, пишет ТАСС

Ранее в Ижевске в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв газа. Пострадали два человека, несущие конструкции дома не повреждены.

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Анастасия Шейкина
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