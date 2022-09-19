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В российском жилом доме прогремел взрыв

В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

Фото: Telegram-канал «brechalov»

В Ижевске в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв газа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

По его словам, при взрыве пострадали два человека. «Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести», — написал он.

В ликвидации последствий взрыва участвовали 39 человек и 12 единиц техники, сообщил Бречалов. Несущие конструкции дома не повреждены.

Ранее взрыв газа произошел в Калмыкии в поселке Цаган Аман в многоквартирном доме. Пострадал один человек.

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Анастасия Шейкина
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