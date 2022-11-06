«Ъ»: в России не хватает покупателей новостроек в связи с частичной мобилизацией

Стало известно о нехватке покупателей новостроек в России в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За месяц цены на недвижимости выросли всего на 0,2 процента благодаря объявлениям об акциях и скидках. По информации газеты, участники рынка первичной недвижимости не могут повышать цены на застройки из-за «угнетения потребительской активности и общей неопределенности».

При этом риелторы подчеркивают, что отложенный спрос будет достигнут благодаря завершению частичной мобилизации, а рост цен на жилье не будет повышен: во многих регионах цены на новостройки достигли предела покупательной способности. «Мы отмечаем пусть и незначительную, но коррекцию цен, однако пока это трудно назвать устоявшимся трендом», — отметил директор департамента продаж «Этажей» Сергей Зайцев.

Ранее россиянам дали советы по сдаче жилья в аренду при отъезде.