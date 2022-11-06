Поседевшая в 16 лет женщина перестала красить волосы и показала результат

Седая с 16 лет американка Шаннин Пирс перестала красить волосы и показала результат

Жительница США, которая поседела в подростковом возрасте, перестала красить темные от природы волосы и показала свою естественную внешность. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Ныне 34-летняя Шаннин Пирс из Техаса рассказала, что начала замечать первые седые волоски на голове в 16 лет. Со временем их количество увеличивалось, и одноклассники начали дразнить ее, называя старухой. С тех пор каждые шесть недель героиня материала приходила в салон красоты на окрашивание, стоимость которого составляла 146 долларов (девять тысяч рублей по нынешнему курсу).

Когда американке исполнилось 30 лет, она приняла решение отказаться от процедуры. В результате половина ее прядей обрели светлый серебристый оттенок. «В какой-то момент я почувствовала, что в этом нет необходимости, и начала отращивать волосы. Теперь я экономлю кучу денег, и это прекрасно, поскольку у меня двое детей», — поделилась женщина.

Пирс также отметила, что, несмотря на критику окружающих, ее совершенно не смущает новая внешность. «Я знаю, что достаточно привлекательна, и, отрастив естественные волосы, я могу стать примером для людей с аналогичной проблемой. Эй, абсолютно нормально быть таким, какой ты есть», — заключила она.

В октябре редакторы журнала Marie Claire раскрыли главные ошибки при окрашивании седины. По словам экспертов, многие люди выбирают слишком темные оттенки, которые, как правило, не сочетаются с тоном их кожи и не подходят к особенностям формы лица. Они посоветовали делать выбор в пользу светлой гаммы, постепенно увеличивая интенсивность цвета при каждом окрашивании.