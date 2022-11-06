В отношениях Китая и США допустили потепление

Политолог Бовт заявил о желании Китая сохранить отношения с США

Отношения Китая и США может ждать потепление ввиду того, что обе страны сильно зависят друг от друга экономически и заинтересованы в стабильном сотрудничестве. Поиск возможного решения может начаться уже на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт.

«В первую очередь на саммите ожидаются двусторонние встречи лидеров разных стран. В частности, обсуждается возможность встречи президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, — сказал политолог. — США уже приняли ряд мер по "завинчиванию гаек" в торговле с Китаем, введя санкции на поставку чипов и оборудования для их производства».

Китай, считает Бовт, заинтересован в потеплении отношений, поскольку страны слишком зависят друг от друга и экономически, и технологически. Байден, по мнению политолога, будет наставить на том, чтобы Пекин занял более жесткую позицию в отношении России.

«Китай больше заинтересован в сохранении отношении со Штатами, чем с Россией. Достаточно посмотреть на соотношение взаимного товарооборота, который больше в 7-8 раз с США, чем с нашей страной. Выше и зависимость технологическая. Кроме того, китайские компании торгуются на американских биржах, им бы не хотелось, чтоб их выгнали», — считает собеседник «Ленты.ру».

Конечно, было бы здорово проскочить между двух струй. И Китаю бы не хотелось, чтоб США победили Россию в экономической войне. Но прежде всего эта страна будет блюсти свои собственные интересы Георгий Бовт политолог

Другие темы саммита

Также, по словам Бовта, на саммите будут обсуждаться темы глобальной энергетической безопасности, логистические проблемы, проблемы изменения климата — все то, что традиционно обсуждается на подобных мероприятиях.

«Все-таки "Большая двадцатка" — слишком разнородная структура, чтобы ждать от нее больших консолидированных решений в отношении России и военных действий на Украине. Вероятно, сама тема будет обсуждаться, но получит разную трактовку в устах представителей Запада и представителей других стран. Но, думаю, в итоге сойдутся на том, что призовут стороны к переговорам, миру и урегулированию. Поддержат зерновую сделку, обсудят недопустимость ядерной войны», — перечислил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».