Премьер Британии отчаялся из-за дефицита бюджета, возникшего из-за беженцев с Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отчаялся из-за дыры в казне, которая возникла из-за роста украинских беженцев на территории государства. Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках программы «Дома для Украины» в Великобритании каждому беженцу выплачивается по 350 фунтов стерлингов. По мнению автора статьи, власти страны могут сократить финансовую помощь, оказываемую приезжим переселенцам, чтобы восполнить дефицит бюджета, несмотря на прогноз экспертов ЮНИСЕФ о том, что зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев.

«В британской казне нашли "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую [Риши] Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уехавшие в Россию беженцы с Украины хотят работать, а уехавшие в ЕС — «требуют себе скидок».