Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 6 ноября 2022Мир

Премьер Британии отчаялся из-за роста украинских беженцев

Премьер Британии отчаялся из-за дефицита бюджета, возникшего из-за беженцев с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отчаялся из-за дыры в казне, которая возникла из-за роста украинских беженцев на территории государства. Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках программы «Дома для Украины» в Великобритании каждому беженцу выплачивается по 350 фунтов стерлингов. По мнению автора статьи, власти страны могут сократить финансовую помощь, оказываемую приезжим переселенцам, чтобы восполнить дефицит бюджета, несмотря на прогноз экспертов ЮНИСЕФ о том, что зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев.

«В британской казне нашли "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую [Риши] Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уехавшие в Россию беженцы с Украины хотят работать, а уехавшие в ЕС — «требуют себе скидок».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
На линии электропередачи Берислав — Каховка произошел теракт
В центре Сеула поезд сошел с рельсов
Жителей Киева предупредили о возможных перебоях в поставках лекарств
Самбурская в белье раскрыла мотивацию заниматься спортом
Премьер Британии отчаялся из-за роста украинских беженцев
В Германии предупредили о приближении мира к пропасти
Кинолог назвала пять способов помочь собаке пережить одиночество
Американский боец осудил UFC за предвзятое отношение к брату Нурмагомедова
Суд арестовал обвиняемую по делу о пожаре в костромском клубе «Полигон»
Дуда обвинил Евросоюз в желании сменить власть в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.