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14:29, 4 ноября 2022Россия

Путин указал на разницу между уехавшими в Россию и в ЕС украинскими беженцами

Путин сравнил украинцев, бежавших в Европу и переехавших в Россию фразой о ресторанах
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что уехавшие в Россию беженцы с Украины хотят работать, а уехавшие в ЕС «требуют себе скидок». На разницу между ними глава государства указал во время общения с волонтерами в День народного единства., сообщает ТАСС.

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — сказал Путин.

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По словам главы государства, сегодня власти работают над тем, чтобы украинские беженцы могли получать российские документы в упрощенном порядке. «Будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать», — добавил президент России.

Ранее обозреватель польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш заявил, что жители европейских стран устали от украинских беженцев, многие из которых оказались мошенниками. «Мы не должны были ожидать, что украинские беженцы будут работать на благо экономики принимающих их стран, платить налоги и вести себя законно в обмен на льготы. (...) Агрессия и отсутствие минимального образования у украинцев привели к загрязнению городов, домов и квартир, разрушению, грабежам и насилию», — написал Галаш.

Обозреватель уточнил, что среди беженцев есть те, кто лишился жилья и не может вернуться на Украину. Однако, как считает Галаш, многие из них давно хотели переехать на Запад, но не делали этого из-за отсутствия денег или страха, что их не примут в Европе.

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Ксения Кривотулова
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