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14:29, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

В Польше заявили об усталости Европы от украинских беженцев

Колумнист Галаш: Европа устала от украинских беженцев, многие из них оказались мошенниками

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Жители европейских стран устали от украинских беженцев, многие из которых оказались мошенниками. Такое заявление сделал обозреватель польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш.

По словам колумниста, среди беженцев есть те, кто не может вернуться на Украину, потому что лишился жилья. Однако, как считает Галаш, основная масса мигрантов — это те, кто давно планировал перебраться на постоянное место жительства на Запад, но либо у них не хватало на это денег, либо они опасались, что их не примут в Европе.

«Мы не должны были ожидать, что украинские беженцы будут работать на благо экономики принимающих их стран, платить налоги и вести себя законно в обмен на льготы. (...) Агрессия и отсутствие минимального образования у украинцев привели к загрязнению городов, домов и квартир, разрушению, грабежам и насилию», — написал Галаш.

Обозреватель считает, что против многих украинских беженцев следует возбудить уголовное дело о мошенничестве.

В конце октября в Польше заявили, что на помощь украинским беженцам было потрачено 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов). Власти страны признали, что польская экономика перегружена из-за финансовой помощи мигрантам.

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Олег Давыдов
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