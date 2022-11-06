Жителей Москвы и Петербурга предупредили об аномальном потеплении

Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Москве и Питере

В ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное потепление. Температура воздуха в двух российских мегаполисах на 5-6 градусов превысит климатическую норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

В последние дни в Москве среднесуточная температура опускалась ниже нуля. Однако, несмотря на это, зима пока откладывается, так как ожидается заметное потепление. В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник — уже до 4-6 градусов, в среду — до 5-7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов.

По информации Гидрометцентра, днем в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидается 3-8 градусов тепла. Отрицательных ночных температур не прогнозируется, начиная с 8 ноября.

В Санкт-Петербурге наступление зимы также не планируется в ближайшую неделю. Там потепление начнется уже в воскресенье, а ко вторнику температура воздуха днем будет повышаться до плюс 7-9 градусов. Всю рабочую неделю она будет выше нормы 3-6 градусов. В среду днем прогнозируется 6 градусов тепла, в четверг — 7 градусов, в пятницу — 9 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал москвичам о сроках появления постоянного снежного покрова, а также о том, когда стоит ждать снегопадов.

